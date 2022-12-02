Япония и Испания — в плей-офф ЧМ, новый рекорд Капризова. Главное к утру

Сборные Японии и Испании вышли в плей-офф чемпионата мира и узнали своих соперников по сетке, российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил новый рекорд, вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отметился голевой передачей в матче НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Стало известно, с кем сыграют Испания и Япония в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года.

2. Капризов установил рекорд «Миннесоты» по скорости достижения 100 голевых передач в НХЛ.

3. Голевая передача Василевского помогла «Тампе» одолеть «Филадельфию».

4. Появилась графика проекции мяча на линии перед победным голом Японии в матче с Испанией.

5. Германия обыграла Коста-Рику в матче ЧМ-2022, но всё равно покинула турнир.

6. Овечкин сравнялся с легендой НХЛ Мартеном Сан-Луи по количеству результативных передач.

7. Флик высказался об уровне сборной Германии после вылета с чемпионата мира.

8. «Мы можем побеждать лучших в мире». Тренер Японии — о выходе в плей-офф с первого места.

9. Экс-президент «Адмирала» приговорён к 19 годам тюрьмы за хищение более 11 млрд рублей.

10. Хаверц — о вылете с ЧМ: с таким качеством игроков мы не можем проигрывать Японии.