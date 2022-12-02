Каряка: Пиняев заслуженно стал лучшим молодым игроком РПЛ 2022 года

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка прокомментировал новость о том, что хавбек самарской команды Сергей Пиняев стал лучшим молодым игроком чемпионата России в 2022 году.



«Пиняев заслуженно стал лучшим молодым игроком РПЛ по итогам 2022 года. За него люди проголосовали, и делали это специалисты — те, кто разбирается в футболе. Он неплохо себя проявил в первой части чемпионата, поэтому всё заслуженно. Да и в целом этот год для Сергея был неплохой, за исключением периода, когда он был травмирован. Но он молодец, что восстановился и дальше проводит яркий сезон.



За кого бы проголосовал я? За Пиняева, добавил бы Захаряна, ещё так сразу хороших игроков не вспомню. Пока Сергею доверяют и дают игровую практику, ему не нужно уходить из «Крыльев Советов». Да, у самарцев ушла большая группа игроков, но при этом остаётся хороший коллектив. Пиняев стал чаще выходить в основном составе, поэтому смысла уезжать из Самары для него нет. Нужно играть дальше, чувствовать возрастание уверенности от матча к матчу, и он ещё прибавит. А дальше уже видно будет, куда двигаться. У Пиняева есть игровая практика, и ему нужно быть благодарным за это тренеру и команде», — приводит слова Каряки Metaratings.



На премию «Первая пятёрка» ежегодно номинируются игроки РПЛ, отвечающие трём критериям: наличие гражданства России, возраст не старше 21 года и не менее трети сыгранных матчей за команду в календарном году. Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, согласно информации Детской футбольной лиги (ДФЛ), не попал в номинацию в 2022 году, поскольку уже выигрывал премию в 2021-м.



В нынешнем сезоне Пиняев провёл 15 матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Также полузащитник стал самым молодым дебютантом в истории сборной России, появившись на поле в возрасте 18 лет и 15 дней.

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