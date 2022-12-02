«Я знаю это чувство, бро». Сборная России поздравила Японию с победой над Испанией
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Официальный телеграм-канал сборной России по футболу опубликовал пост, в котором поздравил национальную команду Японии с победой над Испанией в матче 3-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре.
На изображении представлен известный мем: «Я знаю это чувство, бро». Человек, представляющий сборную России, обнимает того, кто представляет Японию, а на заднем плане плачет Испания.
Напомним, на прошлом чемпионате мира 2018 года сборная России обыграла Испанию по пенальти в 1/8 финала. Сборная Японии одержала победу над испанской командой вчера, 1 декабря, на чемпионате мира 2022 года в Катаре (2:1), что позволило азиатской команде занять первое место в группе.
В 1/8 финала мундиаля в Катаре Япония сыграет с командой Хорватии.
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