«Огромное разочарование». Бирхофф — о вылете сборной Германии с ЧМ-2022

Менеджер сборной Германии и член президиума Немецкого футбольного союза (DFB) Оливер Бирхофф прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре. Сборная Германии выиграла в заключительном туре у Коста-Рики (4:2), но победа Японии в матче с Испанией (2:1) не позволила немцам выйти в плей-офф.

«Огромное разочарование. Мы злы, потому что, судя по трём играм, всё было в наших руках. В конце концов, в футболе всё просто: надо много забивать и мало пропускать. Нам не удалось. Если бы мы сегодня рискнули, могли бы значительно увеличить отрыв и усилить давление на Испанию. В течение последних нескольких лет мы не побеждаем в играх, над которыми фактически имеем контроль», — приводит слова Бирхоффа официальный сайт Немецкого футбольного союза.

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