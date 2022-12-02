Население Японии бурно отреагировало на выход своей футбольной сборной в плей-офф чемпионата мира — 2022. Тысячи болельщиков и обычных людей заполонили улицы городов: радовались, пели, обнимались и прыгали от счастья. Кадры ярких эмоций японцев стали вирусными в соцсетях.

Сумасшествие на улицах Японии после выхода сборной в плей-офф ЧМ-2022. Видео:

Напомним, вчера, 1 декабря, сборная Японии одержала победу над командой Испании в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре со счётом 2:1. Встреча прошла в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл».

Японцы набрали шесть очков после трёх туров и заняли первое место в турнирной таблице группы Е. Испанцы заработали четыре очка и расположились на второй строчке. Обе команды вышли в 1/8 финала чемпионата мира. Япония в первом раунде плей-офф сыграет с Хорватией, Испания — с Марокко.