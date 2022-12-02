Источник: Шомуродов отказался от перехода в «Кремонезе». Он ждёт предложения от «Торино»

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов намерен сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Футболиста не устраивает малое количество игрового времени в стане римских «волков».
Недавно Шомуродов получил предложение от клуба «Кремонезе», который борется за выживание в Серии А. Однако Эльдор отказался от этого варианта — он ждёт предложения от «Торино», информирует RomaPress со ссылкой на SportItalia.
Стоит отметить, что СМИ уже неоднократно писали об интересе «Торино» к Шомуродову. Также интерес к Эльдору приписывали «Болонье».
Напомним, Шомуродов выступает за «Рому» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне бывший игрок «Ростова» проигрывает конкуренцию Тэмми Абрахаму, Пауло Дибале и Андреа Белотти. Эльдор провёл за римлян всего восемь матчей и забил один гол.
Как футболист может загубить карьеру? Видео:
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