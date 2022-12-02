Суарес отреагировал на то, что в Гане его называют дьяволом за игру рукой на ЧМ-2010

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес отреагировал на слова журналиста, что некоторые болельщики в Гане называет его дьяволом и ждут завершения его карьеры. В матче 1/4 финала чемпионата мира 2010 года Уругвай — Гана (1:1, 4:2 по пенальти) Суарес был удалён за игру рукой у своих ворот в дополнительное время. Игрок Ганы тогда пенальти не реализовал, и в послематчевой серии точнее оказались уругвайцы.
«Я сыграл рукой, но игрок сборной Ганы не реализовал пенальти, а не я. Возможно, я бы извинился, если бы сделал подкат, травмировал игрока и получил красную карточку. Но в этой ситуации… Это не моя вина.
Не я не забил пенальти. Я не несу ответственности за то, как игрок Ганы пробил 11-метровый», — приводит слова Суареса Sky Sports.
Сборные Ганы и Уругвая встретятся сегодня, 2 декабря, в матче 3-го тура чемпионата мира 2022 года. Начало игры — в 18:00 мск.
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