Тренер сборной Японии высказался о спорном победном голе в ворота Испании

Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу высказался о спорном победном голе своей команды в ворота Испании (2:1). Напомним, перед взятием ворот было подозрение, что мяч вышел за пределы поля. Именно этот гол стал победным для японцев и позволил команде выйти в плей-офф ЧМ-2022.

«Вышел ли мяч за линию? В наше время существуют развитые технологии для большого футбола. Если бы мяч действительно был за пределами поля полностью, был бы назначен удар от ворот. Но судья принял решение засчитать этот гол, и мы его уважаем. Мы приняли бы любое решение, но так получилось, что гол всё-таки засчитали», — приводит слова Мориясу Daily Express.

Напомним, после матча появилась графика проекции мяча в спорном эпизоде. На ней видно, что гол Японии был засчитан верно.