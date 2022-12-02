Хитцльшпергер: Германия должна спросить себя: «Правда ли у нас есть хорошие футболисты?»

Бывший немецкий футболист Томас Хитцльшпергер прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира 2022 года в Катаре и призвал доверять главному тренеру национальной команды Ханс-Дитеру Флику.

«Это был первый крупный турнир для Флика во главе сборной. Мы должны не увольнять его, а серьёзно поговорить об уровне немецкого футбола. Мы должны ответить на вопросы: «Мы действительно хороши настолько, чтобы считаться топовой футбольной нацией?» и «У нас действительно есть хорошие игроки?» Флику нужно дать шанс извлечь уроки из тех ошибок, которые будут выявлены в результате анализа. Выгонять тренера сейчас — абсолютная чушь.

Мы не способны играть против команд, которые только обороняются. Испания может, мы — нет. Мы просто должны понять это, найти альтернативы. У нас теперь есть достаточно времени для раздумий», — приводит слова Хитцльшпергера ARD.

Германия заняла третье место в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Команда Ханс-Дитера Флика одержала лишь одну победу и один раз сыграла вничью.

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