Ельцин Техеда: жене и дочкам Ельцина сказать могу только то, что мне нравится моё имя!

Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда высказался о своём имени в честь бывшего президента Российской Федерации Бориса Ельцина.



«Моим родителям очень нравилась фамилия вашего бывшего президента, потому меня и назвали Ельцин.



Что я могу сказать его жене и дочерям? Если честно, мне им сказать-то нечего. Только то, что мне очень нравится моё имя!



За политической карьерой Ельцина не следил, книжек о нём не читал. Только знаю, кто это. Видел на фотографиях.



Честно, даже не знаю, кто дал мне имя Ельцин — мама или папа. Теперь постараюсь это выяснить!» — передаёт слова Техеды корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На чемпионате мира Техеда сыграл три матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.