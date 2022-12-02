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Ельцин Техеда: было бы здорово поиграть в РПЛ. Россия — великая страна

Ельцин Техеда: было бы здорово поиграть в РПЛ. Россия — великая страна
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Полузащитник сборной Коста-Рики Ельцин Техеда высказался о матче чемпионата мира с командой Германии (2:4) и ответил на вопрос о Российской Премьер-Лиге.

«Те три минуты, в течение которых мы выходили в плей-офф, я был счастлив. Всё, что мы хотели, — это выйти в плей-офф. Нам нужно было продолжать играть до последней минуты, даже если мы не вели в счёте.

Были ли у меня предложения от российских клубов? Пока нет. Но, думаю, будет здорово, если Россия откроет передо мной свои двери. Это великая страна, очень красивая, меня там очень тепло приняли на ЧМ-2018. Думаю, это был бы потрясающий опыт — поиграть в России. В РПЛ отличный чемпионат с великолепными командами», — передаёт слова Техеды корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче со сборной Германии Техеда отметился забитым мячом.

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