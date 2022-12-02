Коло Муани: Дембеле боится кошек. Усман постоянно их пугается, это всех смешит
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Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани рассказал о необычной фобии своего партнёра по национальной команде Усмана Дембеле. По словам Рандаля, вингер «Барселоны» очень боится кошек.
«Усман Дембеле очень боится кошек. Иногда, когда мы едим [в расположении сборной Франции на ЧМ в Катаре], на улице могут ходить кошки. Усман их постоянно пугается, и это всех немного смешит», — приводит слова Рандаля Коло Муани Get French Football News.
Напомним, Муани и Дембеле выступают за сборную Франции на чемпионате мира — 2022. Несмотря на поражение в заключительном матче группового этапа с Тунисом, французы стали победителями квартета D. В 1/8 финала Франция сыграет с Польшей в воскресенье, 4 декабря.
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