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В Нидерландах полицейских забросали файерами после победы Марокко над Канадой на ЧМ

В Нидерландах полицейских забросали файерами после победы Марокко над Канадой на ЧМ
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В Роттердаме, Амерсфорте и Амстердаме полицейских забросали файерами во время волны беспорядков, вызванной победой сборной Марокко над Канадой на чемпионате мира 2022 года в Катаре (2:1), сообщает NL Times.

В Амерсфорте власти задействовали полицейских с собаками и дубинками, чтобы разогнать группу из примерно 300 человек. Некоторые из них ездили на машинах и скутерах, размахивая марокканскими флагами. Участники беспорядков забросали полицейских файерами.

Полиция Амстердама арестовала девять человек, в том числе пятерых несовершеннолетних, во время беспорядков в городе за различные уголовные преступления, в том числе за бросание файеров в полицейских. Один офицер получил травму слуха.

Полиция арестовала пять человек в Роттердаме. Люди бросали камни и файеры в полицейские машины.

Также несколько человек было арестовано в других городах Нидерландов. В общей сложности число арестованных составило около 20 человек.

«Мне стыдно видеть, что ситуация снова вышла из-под контроля в разных городах», — приводит слова министра юстиции Нидерландов Дилан Йешилгёз-Зегериус NL Times.

Отметим, что победа над Канадой позволила сборной Марокко пройти в плей-офф чемпионата мира в Катаре. В 1/8 финала африканская команда сыграет с Испанией.

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