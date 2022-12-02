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Женская сборная США заработает на мужском ЧМ больше денег, чем на двух своих турнирах

Женская сборная США заработает на мужском ЧМ больше денег, чем на двух своих турнирах
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Женская сборная США заработает за счёт мужского чемпионата мира больше денег, чем на двух предыдущих женских турнирах. Об этом сообщил CNN.

По соглашению о равной оплате труда, заключённому ранее в этом году между Федерацией футбола США (USSF), Ассоциацией игроков женских национальных сборных США (USWNTPA) и Национальной ассоциацией игроков футбольных команд США (USNSTPA), мужские и женские команды делят между собой все доходы чемпионатов мира. Американская федерация стала первой в мире, уравнявшей призовые фонды ЧМ.

Команды, занявшие места с 9-го по 16-е на чемпионате мира в Катаре, то есть проигравшие в первом раунде плей-офф, заработают по $ 13 млн. Это означает, что женская сборная получит $ 6,5 млн за подвиги мужской национальной команды. А если американцы пройдут сборную Нидерландов в 1/8 финала, эта цифра продолжит расти.

Женская команда заработала в общей сложности $ 6 млн за свои чемпионские титулы на чемпионатах мира в 2015 и 2019 годах.

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