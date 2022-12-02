Женская сборная США заработает на мужском ЧМ больше денег, чем на двух своих турнирах

Женская сборная США заработает за счёт мужского чемпионата мира больше денег, чем на двух предыдущих женских турнирах. Об этом сообщил CNN.
По соглашению о равной оплате труда, заключённому ранее в этом году между Федерацией футбола США (USSF), Ассоциацией игроков женских национальных сборных США (USWNTPA) и Национальной ассоциацией игроков футбольных команд США (USNSTPA), мужские и женские команды делят между собой все доходы чемпионатов мира. Американская федерация стала первой в мире, уравнявшей призовые фонды ЧМ.
Команды, занявшие места с 9-го по 16-е на чемпионате мира в Катаре, то есть проигравшие в первом раунде плей-офф, заработают по $ 13 млн. Это означает, что женская сборная получит $ 6,5 млн за подвиги мужской национальной команды. А если американцы пройдут сборную Нидерландов в 1/8 финала, эта цифра продолжит расти.
Женская команда заработала в общей сложности $ 6 млн за свои чемпионские титулы на чемпионатах мира в 2015 и 2019 годах.
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