Мостовой: Германия была достойна плей-офф ЧМ. Но едут домой, кусая себя за многие места

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о вылете национальной команды Германии с чемпионата мира 2022 года в Катаре. Победы над сборной Коста-Рики со счётом 4:2 немцам не хватило, чтобы выйти в плей-офф. В параллельном матче японцы обыграли испанцев со счётом 2:1.
«Я не ставил Германию в число фаворитов чемпионата мира. Но, как мне кажется, они были достойны плей-офф. В матче с Испанией точно были ближе к победе. Немцы вчера и забили, и выиграли. Но их погубила первая игра с Японией. Хотя бы вничью сыграй… В итоге Германия поехала домой, кусая себя за многие места», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сборная Германии (4) заняла третье место в группе Е. Выше — Испания (4) и Япония (6).
- 2 декабря 2022
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