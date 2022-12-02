Мостовой: Германия была достойна плей-офф ЧМ. Но едут домой, кусая себя за многие места

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о вылете национальной команды Германии с чемпионата мира 2022 года в Катаре. Победы над сборной Коста-Рики со счётом 4:2 немцам не хватило, чтобы выйти в плей-офф. В параллельном матче японцы обыграли испанцев со счётом 2:1.



«Я не ставил Германию в число фаворитов чемпионата мира. Но, как мне кажется, они были достойны плей-офф. В матче с Испанией точно были ближе к победе. Немцы вчера и забили, и выиграли. Но их погубила первая игра с Японией. Хотя бы вничью сыграй… В итоге Германия поехала домой, кусая себя за многие места», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная Германии (4) заняла третье место в группе Е. Выше — Испания (4) и Япония (6).