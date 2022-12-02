«Мы узнаваемы, о нас много говорят». Корниленко — об игре «Крыльев»

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко оценил результаты и игру команды в первой части сезона-2022/2023.

«Как оцениваю положение в таблице? Неоднозначно, потому что при довольно неплохой игре мы занимаем место, которое нас не совсем устраивает. Считаю, что недобрали очки, могли быть выше в турнирной таблице. Было много причин: как футбольных, так и нефутбольных, в том числе судейские решения, которые повлияли на результат. Ни в коем случае не жалуемся по поводу судейских ошибок, просто они были результативными — это факт. Ещё сказалось большое количество травм. Во многом из-за этого первая часть чемпионата получилась скомканной.



Я не говорю, что у нас должно было быть плюс 10 очков. Но плюс шесть к уже имеющимся показало бы более объективное положение дел в турнирной таблице.

Доволен ли игрой? По содержанию, структуре, организации – да. Мы показываем хороший футбол, он нравится болельщикам, мы узнаваемы, о нас много говорят. Считаю, что моментов в этом году мы создаём даже больше, чем в прошлом, просто хромает реализация. Если брать статистику и различные аналитические отчёты, то, повторюсь, мы должны быть выше в турнирной таблице», — приводит слова Корниленко «Комсомольская правда — Самара».

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.