Корниленко: уверен, что «Зениту» может навязать борьбу только он сам

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказал мнение о соперниках «Зенита» в борьбе за победу в чемпионате России.

«Сильнее ли этот «Зенит» того, за который я играл? Тяжело сравнивать, потому что прошло много времени. Сложно сравнивать и легионеров, которые были 10 лет назад, и иностранцев, которые сейчас в команде, а также уровень чемпионата. Я считаю, что уровень легионеров, которые приезжали в Россию, к примеру, 10 лет назад, был выше и качественных иностранцев было больше. Однако футбол развивается, разница между матчами 20 лет назад и сейчас колоссальная, так что сравнивать команды я не буду. Меняется интенсивность игры, единоборства, скорости. Через 10 лет мы тоже будем сравнивать «Зенит» того времени и «Зенит», который сейчас всё выигрывает.

Сможет ли кто-то навязать борьбу «Зениту»? Я уверен, что «Зениту» борьбу может навязать только «Зенит». Всё зависит от их настроя, мотивации и разных рекордов, которые они ставят в чемпионате.

В ближайшие годы? В прошлом году было «Динамо», которое сейчас возвращается на свой уровень, в этом году есть ЦСКА, «Спартак» — при удачном стечении обстоятельств можно идти на одном уровне с «Зенитом» на протяжении всего сезона.

«Ахмат» недавно показал, что и с «Зенитом» можно играть. Всё зависит от долгосрочной стабильности клуба, который будет конкурентом «Зенита». Результат должен быть не краткосрочным, клуб должен стабильно и долго развиваться. Для такого клуба всё возможно», — приводит слова Корниленко «Комсомольская правда — Самара».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 17 туров. Команда Сергея Семака набрала 42 очка. Ближайший преследователь — московский «Спартак» (36). На третьем месте располагается «Ростов» (35).