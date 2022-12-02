Сергей Корниленко выделил лучшего игрока РПЛ

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о лучшем игроке Российской Премьер-Лиги, а также прокомментировал успехи нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, который является одним из лучших бомбардиров текущего сезона.
«Лучшим нападающим я назову Промеса. А лучший игрок для меня — Вендел.
Сычевой? Он показывает прекрасную игру, но пока не будем спешить с оценками. Посмотрим, как он проявит себя в следующем сезоне. Желаю ему всего наилучшего, но нужно смотреть на его работу на дистанции.
Кто из нападающих похож на меня? Сложно сказать. По духу, наверное, ближе всего мне Иван Сергеев. А так, у него всё равно немного другая манера игры», — приводит слова Корниленко «Комсомольская правда — Самара».
Полузащитник «Зенита» Вендел в текущем сезоне РПЛ провёл 16 матчей, в которых забил семь голов и отметился тремя результативными передачами.
- 2 декабря 2022
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