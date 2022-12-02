Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Корниленко выделил лучшего игрока РПЛ

Сергей Корниленко выделил лучшего игрока РПЛ
Комментарии

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о лучшем игроке Российской Премьер-Лиги, а также прокомментировал успехи нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, который является одним из лучших бомбардиров текущего сезона.

«Лучшим нападающим я назову Промеса. А лучший игрок для меня — Вендел.

Сычевой? Он показывает прекрасную игру, но пока не будем спешить с оценками. Посмотрим, как он проявит себя в следующем сезоне. Желаю ему всего наилучшего, но нужно смотреть на его работу на дистанции.

Кто из нападающих похож на меня? Сложно сказать. По духу, наверное, ближе всего мне Иван Сергеев. А так, у него всё равно немного другая манера игры», — приводит слова Корниленко «Комсомольская правда — Самара».

Полузащитник «Зенита» Вендел в текущем сезоне РПЛ провёл 16 матчей, в которых забил семь голов и отметился тремя результативными передачами.

Новость по теме
«Мы узнаваемы, о нас много говорят». Корниленко — об игре «Крыльев»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022