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Рюдигер объяснил, чего не хватило сборной Германии на ЧМ-2022

Рюдигер объяснил, чего не хватило сборной Германии на ЧМ-2022
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Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер высказался о вылете своей национальной команды с чемпионата мира – 2022. Напомним, немцы на групповом этапе уступили Японии (1:2), сыграли вничью с Испанией (1:1) и обыграли Коста-Рику (4:2). Этого не хватило для выхода в плей-офф.

«Мы вернулись к исходной точке, это суровая реальность! У нас было много таланта, всё это красиво и хорошо. Но есть и другие вещи, из которых должен состоять успех. Это какая-то жадность к победам, это что-то грязное – вот чего нам не хватило. Мы очень-очень уважаемая команда», — приводит слова Антонио Рюдигера журналист Керри Хоу в своём «твиттере».

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