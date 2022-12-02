Ван дер Варт: Зюле не соответствует мировому уровню. Он немецкий Гарри Магуайр

Бывший нидерландский футболист Рафаэль ван дер Варт заявил, что защитник сборной Германии Никлас Зюле не является игроком мирового уровня, и сравнил его с игроком обороны английской национальной команды Гарри Магуайром.
«У сборной Германии проблемы в обороне. Зюле — не игрок мирового класса. Он немецкий Гарри Магуайр», — приводит слова ван дер Варта Daily Star.
Напомним, сборная Германии вылетела с турнира в Катаре, проиграв Японии в первом туре (1:2), сыграв вничью с Испанией во втором (1:1) и обыграв Коста-Рику в третьем матче (4:2). Немцы заняли третье место в группе, набрав четыре очка. У Японии, ставшей первой в группе, шесть очков. У Испании, как и у Германии, четыре очка, но испанцы заняли второе место в группе из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Жители Японии празднуют победу сборной над Германией
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