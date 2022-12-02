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«Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» сыграют в предсезонном турнире в ОАЭ

«Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» сыграют в предсезонном турнире в ОАЭ
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Московский «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи» примут участие в товарищеском предсезонном турнире в Объединённых Арабских Эмиратах. Зимний кубок РПЛ пройдёт с 1 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби. Об этом сообщил официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

«Мы планируем, что Зимний кубок РПЛ станет регулярным турниром межсезонья. Не исключаю, что с каждым годом состав участников, а может быть, и их география будут расти. Планируя новый турнир, лига помогает клубам не только найти спарринг-партнёров на сборы, но и дарить положительные эмоции болельщикам. Зимнюю паузу заполнит новый Кубок», — сказал президент РПЛ Александр Алаев.

«Спартак» (36) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» (35) находится чуть ниже. «Краснодар» (25) располагается на восьмой строчке, «Сочи» (25) — на девятой.

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