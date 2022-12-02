Ширко: я с удовольствием смотрел на драку в матче «Зенита» и «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Ширко прокомментировал дисквалификацию троих футболистов красно-белых после драки с игроками «Зенита» в матче Кубка России, а также оценил саму стычку.

«У «Спартака» хороший состав, несмотря на то что дисквалифицировали троих футболистов. Можно сейчас посмотреть на других ребят. Не готов сказать, дойдёт ли «Спартак» с такими потерями до финала. Соболев, Шамар и Селихов – важные, определяющие и нужные футболисты. Тогда другие игроки должны взять на себя роли лидеров.

Как мне драка? Я с удовольствием смотрел. Если серьёзно, то судья упустил момент, когда это всё переросло в неконтролируемую драку. Был накал страстей, здесь ничего нового. В таких играх судья должен чётко всё контролировать», — приводит слова Ширко «РБ Спорт».

Напомним, КДК РФС дисквалифицировал Александра Соболева, Александра Селихова и Шамара Николсона из «Спартака», а также Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао из «Зенита» на шесть матчей Кубка России каждого.