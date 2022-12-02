Кержаков: вылет Германии — результат недооценки соперника в матче с Японией

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков прокомментировал вылет национальных команд Бельгии и Германии с чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Ничего не могу сказать о Бельгии, потому что не видел их матчей на ЧМ-2022, кроме первого тайма с хорватами. По Германии — видел матч с Японией и вчера на стадионе смотрел игру с Коста-Рикой. Думаю, вылет сборной Германии — это не тренерский провал, а просто результат недооценки соперника в первом матче с Японией. Главный показатель — это то, как бежал Рюдигер, когда они вели 1:0.
Вчера во втором тайме с Коста-Рикой немцы играли в свой футбол, это была настоящая немецкая машина. Они однозначно были достойны выхода из группы, но в этот раз японцы и испанцы оказались достойнее», — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».
Напомним, Бельгия заняла третье место в группе с Марокко, Хорватией и Канадой, а национальная команда Германии оказалась на третьей строчке в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Обе сборные не смогли квалифицироваться в плей-офф чемпионата мира.
- 2 декабря 2022
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