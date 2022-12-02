Райс — о Маунте: он один из лучших, с кем я играл

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс высказался о партнёре по национальной команде Мэйсоне Маунте. Футболист «Челси» подвергался критике от болельщиков за игру в составе сборной Англии в матчах группового этапа чемпионата мира.
«Мне не нужно слишком много говорить о Мэйсе. Вероятно, он просто не соответствует тому, как люди хотят, чтобы в наши дни выглядел атакующий полузащитник. Он один из лучших, с кем я играл, и я говорю это не потому, что он мой лучший приятель. Вы видите, как он помогает команде, я думаю, именно поэтому Гарет (Саутгейт. — Прим. «Чемпионата») так увлечён им и постоянно выбирает его.
Его качества, которые он демонстрирует за сборную Англии и «Челси», не только с мячом, но и то, как он действует без мяча, – вы не увидите много подобных «десяток», у которых есть это вместе. Он командный игрок, трудолюбивый и честный парень.
Иногда фанаты, люди Сети просто не любят его. По какой причине, я, честно говоря, не знаю. Но, послушайте, его показатели в «Челси» невероятны. Он выиграл Лигу чемпионов, выиграл Суперкубок в таком юном возрасте, и до конца своей карьеры он может продолжать и быть тем, кем он хочет быть. И я знаю, что он не позволяет этому шуму влиять на себя», — приводит слова Райса 101 Great Goals.
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