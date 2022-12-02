Газзаев: обвинения в адрес Испании — лишь разговоры. Япония показала великолепный футбол

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался о том, что сборная Испании могла намеренно выбирать соперника в 1/8 финала чемпионата мира. Испанцы проиграли японцам в матче 3-го тура группового этапа со счётом 1:2. В 1/8 финала команда Испании встретится с Марокко, а сборная Японии сыграет с Хорватией.
«Обвинения Испании в выборе соперника — это лишь разговоры. Мы видели, какие были эмоции: футболисты и тренеры сборной Испании расстроились. Во-первых, это удар по репутации. Во-вторых, Испания с её амбициями старалась не проиграть. Хочу отметить сборную Японии — особенно во втором тайме. Они показали просто великолепный футбол — это и вылилось в результат», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 2 декабря 2022
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