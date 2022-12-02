Ван Гал: работа в сборной Бельгии? Убедите сначала мою жену. Я работаю с Нидерландами

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал ответил на вопрос о возможном переходе на работу в сборную Бельгии и рассказал о целях голландской команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Мы хотим стать чемпионами мира. У нас осталось четыре игры, после которых мы посмотрим, что произойдёт дальше. Я уже говорил в интервью, что я обязательно получу предложения о контракте, если мы выиграем чемпионат мира. Но, если верить голландской прессе, мы чемпионами не станем.

Работа в сборной Бельгии? Это замечательная страна, она мне очень нравится, но сначала им нужно убедить мою жену. А если серьёзно, то такие решения принимаю я. Сейчас я работаю со сборной Нидерландов. И мы хотим стать чемпионами мира», — приводит слова ван Гала с пресс-конференции Mundo Deportivo.

Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес покинул свой пост в национальной команде. Сборная Нидерландов под руководством ван Гала вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре с первого места группы A. В 1/8 финала голландцы сыграют со сборной США завтра, 3 декабря. Начало матча – в 18:00 мск.

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