Евсеев: вылет Германии с ЧМ-2022 удивил, а вот Бельгия провалилась ожидаемо

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев отреагировал на вылет сборных Германии и Бельгии с ЧМ-2022 на групповом этапе. По его мнению, неудачный результат бельгийцев был предсказуем, а вот вылет немцев вызвал настоящее удивление.
«Вылет немцев с чемпионата мира удивил, а вот бельгийцев — нет, они ожидаемо провалились. Бельгия с самого начала группового этапа играла плохо. Было видно, что они далеко не пройдут. Тем более посмотрите, с кем вчера играла Бельгия, а с кем Германия — можно было предположить, что бельгийцы не обыграют Хорватию, а то, что Испания не выиграет у Японии и что немцы не пройдут дальше, было сложно представить. Не знаю, главное ли это разочарование турнира, впереди, возможно, ещё много неожиданного», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».
- 2 декабря 2022
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