Гана — Уругвай: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сегодня, 2 декабря, состоится матч 3-го чемпионата мира, в котором встретятся сборные Ганы и Уругвая. Команды будут играть на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Главный арбитр матча — Даниэль Зиберт (Германия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Стартовые составы команд:



Гана: Ати-Зиги, Баба, Амарти, Салису, Сейду, Абдул Самед, Парти, Кудус, Андре Айю, Джордан Айю, Иньяки Уильямс.



Уругвай: Рочет, Коатес Нион, Варела, Хименес, Оливера, Арраскаета Бенедетти, Бентанкур, Вальверде, Пельистри, Нуньес, Суарес.



Гана занимает второе место в турнирной таблице группы Н, набрав три очка. Уругвай (1) — на последней строчке. Португалия (6) и Южная Корея (1) сыграют в параллельном матче.