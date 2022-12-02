Защитник «Уфы» Фищенко перешёл в «Родину»

Футбольный клуб «Уфа» объявил о переходе своего полузащитника Руслана Фищенко в московскую «Родину».

«Мы благодарим Руслана за совместную работу и желаем больших успехов в профессиональной карьере», — написала пресс-служба «Уфы» в клубном телеграм-канале.

Отметим, Фищенко выступал за «Уфу» с лета 2021 года, он перешёл в команду из «Велеса». В составе уфимцев российский хавбек успел провести 52 матча во всех турнирах.

Недавно «Уфа» также объявила об уходе из команды Заурбека Плиева. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном уходе из «Уфы» полузащитников Кэтэлина Карпа и Алексея Евсеева. «Уфа» набрала 18 очков в 20 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. По итогам прошлого года «Уфа» вылетела из РПЛ, после чего стало известно о серьёзных финансовых проблемах клуба.