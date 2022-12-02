«Локомотив» обновил футбольную площадку в Ярославской области

В Рыбинске открылась восьмая площадка в рамках проекта «Футбольная страна». Это второй по величине город в Ярославской области. Он расположен в 82 км от областного центра.

В торжественной церемонии открытия приняли участие директор подразделения женского футбола ФК «Локомотив» Александр Бондаренко и футболистка сборной России и ЖФК «Локомотив» Яна Шеина. Также участниками открытия стали заместитель директора департамента по физической культуре и спорту города Рыбинск Александр Кормилицын и заместитель начальника дирекции социальной сферы Северной железной дороги Владислав Докукин.

«Дорогие друзья, мы для вас сегодня открываем не просто футбольную площадку. Надеюсь, что мы открываем для вас магнит, который будет вас притягивать, и вы будете проводить здесь много времени, заниматься футболом и будете стремиться к нам в клуб. Мы обязательно будем обращать на вас внимание. У вас потрясающе красивый город, и он заслуживает таких площадок», — сказал Александр Бондаренко.

После официальной части, в которой Яна Шеина перерезала ленточку и приняла участие в символическом ударе по мячу с центра поля вместе с одним из местных ребят, первыми поле опробовали ученики спортивной школы №6. После этого Яна раздала всем желающим автографы. Все участники получили памятные подарки от «Локомотива», РЖД и «Додо Пиццы», а лучшие были отмечены специальными призами.

Ранее первые семь обновлённых футбольных коробок уже открылись в подмосковном городе Чехов, а также в различных населённых пунктах Тамбовской, Калининградской, Курской, Воронежской и Самарской областей.

Все подробности можно узнать на официальном сайте проекта.