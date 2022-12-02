Д. Билялетдинов: над Германией посмеиваются. Околофутбольные истории не пошли им на пользу

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира.

«По игре сборная Германии заслужила вылет — сами виноваты. Их записывали в одних из фаворитов, но у них не первый раз на мундиалях проблемы. Также околофутбольные истории им на пользу не пошли: над ними посмеиваются, мягко говоря.



Что-то не так в их подготовке. В игре с Испанией они выдали свой максимум и на классе переехали Коста-Рику. Но к первому матчу с Японией они оказались не готовы, потому что во втором тайме откровенно сдулись. Германия вышла на пик формы ко второй-третьей игре, но было уже поздно», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.