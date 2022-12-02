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«Это снова ты?» Президент ФИФА Инфантино — выбежавшему на поле матча ЧМ 2022 мужчине

«Это снова ты?» Президент ФИФА Инфантино — выбежавшему на поле матча ЧМ 2022 мужчине
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Итальянец Марио Ферри, выбежавший на поле во время матча 2-го тура чемпионата мира между Португалией и Уругваем (2:0), заявил, что позднее встретил президента ФИФА Джанни Инфантино, который якобы узнал мужчину по его аналогичным выходкам. Ранее Ферри выбегал на поле в матчах чемпионатах мира 2010 и 2014 годов, а также во время игры между «Наполи» и «Ювентусом» в Серии А в 2017-м.

«Спустя 10 лет это снова ты?» — приводит слова Инфантино со ссылкой на Ферри La Gazetta dello Sport.

Ферри после своей выходки был отпущен без последствий, по его словам, билет на матч ему выдало посольство одной азиатской страны.

Чемпионат мира в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря. Финальный матч состоится на стадионе «Лусаил».

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