Спортдир ЦСКА — об игре Адольфо Гайча: Артём Дзюба начал тащить и быть лидером к 25 годам

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян высказался о двух футболистах команды — защитнике Бруно Фуксе и нападающем Адольфо Гайче, сравнив последнего в плане раскрытия игрового потенциала с российским форвардом Артёмом Дзюбой.

«Когда Фукс и Гайч сейчас играют, то, на мой взгляд, не возникает вопросов «За что их брали?». Почему у них не получилось играть больше и ярче, да, здесь можно анализировать. Возвращаясь к Адольфо, что произошло. У него была первая смена команды и чемпионата, совершенно другой менталитет и страна. Плюс, в отличие от нынешней ситуации, не было испаноговорящих футболистов, были только бразильцы. Я считаю, что это была ошибка клуба, в том числе и моя, в том, что мы не дали адаптацию. Фукс общался с Марио Фернандесом, ему, может быть, было попроще, а Эль Танке (Танк – прозвище Гайча. — Прим. «Чемпионата») было тяжело, он грустил.



Гайч приехал после перенесённого коронавируса, функционально не готов, а нужно было, мы так привыкли, «парень, мы тебя взяли, давай результат». Он этого сделать не смог, дальше пошли аренды, он не был в команде. Когда я у него спросил планы на следующий сезон, он сказал: «Я не хочу никуда уходить, я пробовал пойти путём аренд, у меня не получилось. Я сейчас твердо готов бороться за место в составе и работать для этого столько, сколько нужно». Отзывы от тренерского штаба были такими, что он засучил рукава и работал.



Есть история, что большие нападающие начинают позже раскрываться. Самый яркий пример, который можно привести: «Во сколько Артём Дзюба начал играть, быть лидером, тащить?» Нужно проанализировать и посмотреть, что это случилось к годам 25. Это свойство больших нападающих», — сказал Мовсесьян в видео, опубликованном на YouTube-канале ЦСКА.

23-летний Гайч перешёл в ЦСКА летом 2020 года за € 8,5 млн. Через полгода он отправился по арендам в «Беневенто» (Италия) и «Уэску» (Испания), в которых пробыл 1,5 года. В нынешнем сезоне Адольфо в 11 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи.