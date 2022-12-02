Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пять футболисток «Зенита» вошли в символическую сборную женской Суперлиги

Пять футболисток «Зенита» вошли в символическую сборную женской Суперлиги
Ана Диаш
Комментарии

Главные тренеры и капитаны команд женской Суперлиги, спортивный директор РФС Андрей Лексаков и главный тренер женской сборной России Юрий Красножан выбрали символическую сборную женской Суперлиги.

Вратарь: Юлия Гриченко («Зенит»).

Защитницы: Мария Галай, Анна Беломытцева (обе — «Локомотив»), Невена Дамьянович (ЦСКА), Александра Лазаревич («Зенит»).

Полузащитницы: Анастасия Поздеева, Екатерина Пантюхина (обе — «Зенит»), Габриэль Абуди Онгене, Татьяна Петрова (обе — ЦСКА).

Нападающие: Нелли Коровкина («Локомотив»), Ана Диаш («Зенит»).

Лучший игрок: Татьяна Петрова (ЦСКА).

Напомним, впервые в своей истории победу в турнире одержал «Зенит». В тройку также вошли ЦСКА и «Локомотив». ЦСКА выиграл Кубок России, обыграв в финале «Зенит».

Футболистки «Зенита» отмечают победу в Суперлиге с болельщиками. Видеоролик:

Новость по теме
Татьяна Петрова из ЦСКА признана лучшей молодой футболисткой России в 2022 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022