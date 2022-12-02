Пять футболисток «Зенита» вошли в символическую сборную женской Суперлиги

Главные тренеры и капитаны команд женской Суперлиги, спортивный директор РФС Андрей Лексаков и главный тренер женской сборной России Юрий Красножан выбрали символическую сборную женской Суперлиги.

Вратарь: Юлия Гриченко («Зенит»).



Защитницы: Мария Галай, Анна Беломытцева (обе — «Локомотив»), Невена Дамьянович (ЦСКА), Александра Лазаревич («Зенит»).



Полузащитницы: Анастасия Поздеева, Екатерина Пантюхина (обе — «Зенит»), Габриэль Абуди Онгене, Татьяна Петрова (обе — ЦСКА).



Нападающие: Нелли Коровкина («Локомотив»), Ана Диаш («Зенит»).



Лучший игрок: Татьяна Петрова (ЦСКА).

Напомним, впервые в своей истории победу в турнире одержал «Зенит». В тройку также вошли ЦСКА и «Локомотив». ЦСКА выиграл Кубок России, обыграв в финале «Зенит».

Футболистки «Зенита» отмечают победу в Суперлиге с болельщиками. Видеоролик: