Флик назвал «чушью» слова о том, что немецкие игроки недостаточно «горели» на ЧМ

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик не согласился с критикой, высказанной экс-футболистом немецкой сборной Бастианом Швайнштайгером.
Швайнштайгер, работающий экспертом на ARD, заявил, что другие команды «горели» сильнее, чем сборная Германии. Флик не согласился с высказыванием Бастиана. «Нет, это абсолютная чушь. Мы допустили ошибки, но я не вижу, что команда не «горела». Игроки действительно проявили желание. Всё решили плохие 20 минут в матче с Японией и концовка матча с Испанией, когда мы не смогли победить», — приводит слова Флика Kicker.
Сборная Германии вылетела с турнира в Катаре, уступив Японии в 1-м туре (1:2), сыграв вничью с Испанией во 2-м (1:1) и обыграв Коста-Рику в третьем матче (4:2). Немцы заняли третье место в группе, набрав четыре очка.
- 2 декабря 2022
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