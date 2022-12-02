Гана — Уругвай: Андре Айю не реализовал пенальти на 21-й минуте матча ЧМ-2022

Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Эль-Джануб» проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Играют соперники по группе H — сборные Ганы и Уругвая. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 20-й минуте матча Гана получила право на 11-метровый удар: вратарь Серхио Рочет сбил в штрафной площади Андре Айю. Изначально судья Даниэль Зиберт зафиксировал офсайд, но после просмотра VAR поставил пенальти. Рочет исправился за фол, отбив удар Айю.
Перед 2-м туром положение команд в группе H было следующим:
Португалия — 6 очков;
Гана — 3 очка;
Южная Корея — 1 очко;
Уругвай — 1 очко.
В плей-офф чемпионата мира выходят первые две команды. Если у двух коллективов равное количество очков, в дело вступают дополнительные показатели.
1. Разница мячей, забитых во всех играх;
2. Количество мячей, забитых во всех играх;
3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).
- 2 декабря 2022
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