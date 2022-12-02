Гана — Уругвай: Хиорхьян де Арраскаета вывел уругвайцев вперёд на 26-й минуте

Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Эль-Джануб» проходит матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Играют соперники по группе H — сборные Ганы и Уругвая. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 26-й минуте Луис Суарес в штрафной площади соперника нанёс удар, с которым справился вратарь Лоуренс Ати-Зиги: мяч отлетел в сторону ворот, в которые его добил Хиорхьян де Арраскаета.



На 20-й минуте матча Гана получила право на 11-метровый удар: вратарь Серхио Рочет сбил в штрафной площади Андре Айю. Изначально судья Даниэль Зиберт зафиксировал офсайд, но после просмотра VAR поставил пенальти. Рочет исправился за фол, отбив удар Айю.



Перед 2-м туром положение команд в группе H было следующим:



Португалия — 6 очков;

Гана — 3 очка;

Южная Корея — 1 очко;

Уругвай — 1 очко.



В плей-офф чемпионата мира выходят первые две команды. Если у двух коллективов равное количество очков, в дело вступают дополнительные показатели.

Дополнительные показатели при равенстве очков у двух и более команд:



1. Разница мячей, забитых во всех играх;

2. Количество мячей, забитых во всех играх;

3. Результат игр между собой (очки, разность мячей, количество забитых мячей).