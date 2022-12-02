Фанатов «Атлетико» не накажут за выкрики про Винисиуса

Прокуратура Мадрида огласила решение о расистских выкриках фанатов «Атлетико» в адрес Винисиуса Жуниора. Болельщикам не было вынесено наказание.

Прокуратура объяснила своё решение тем, что выкрики длились «всего несколько секунд» и происходили в контексте «максимального соперничества», сообщает Marca.

Напомним, перед игрой «Реала» с «Атлетико» (2:1) в 6-м туре чемпионата Испании болельщики «матрасников» выкрикивали в адрес нападающего «Реала» Винисиуса расистские оскорбления. Около 500 болельщиков «Атлетико», находившихся рядом с зоной доступа игроков, пели: «Ты обезьяна, Винисиус, ты обезьяна». Позже 22-летний бразильский игрок сказал, что оскорблявшим его болельщикам следует пожизненно запретить ходить на стадионы.