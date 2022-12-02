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Арбитр Федотов: VAR на матче Ганы и Уругвая хорошо во всём разобрался, ребята в порядке

Арбитр Федотов: VAR на матче Ганы и Уругвая хорошо во всём разобрался, ребята в порядке
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Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота Лоуренса Ати-Зиги в матче чемпионата мира между сборными Ганы и Уругвая.

«Надо похвалить работу судей VAR на матче Ганы и Уругвая – судьи вообще в порядке. Офсайда не было ни у одного игрока Ганы – в том числе и у того, который перекрывал обзор. Следовало продолжить игру, и, надо отметить, флаг помощник поднял только после концовки эпизода.

А что касается 11-метрового, то тут был фол по неосторожности – поэтому это пенальти без показа жёлтой карточки. Дальше уже пошли карточки за неспортивное поведение. VAR очень хорошо во всём разобрался – ребята в порядке», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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