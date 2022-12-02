Спортдир ЦСКА признался, что до нынешней работы пытался трудоустроиться в «Спартак»
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Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян, начинавший карьеру в московском клубе в статусе скаута, рассказал, что изначально пытался трудоустроиться в «Спартак», но его не взяли. В бытность игрока Мовсесьян начинал карьеру в «Спартаке», а затем перешёл в ЦСКА.
«Да, это абсолютная правда. У тех, кто не помнит своего прошлого, нет будущего. Если копать ещё дальше, то там будет переход из «Спартака» в ЦСКА. Рад ли я, что всё так сложилось? Ответ очевиден», — сказал Мовсесьян в видео на YouTube-канале ЦСКА.
Мовсесьян — воспитанник «Спартака». Он выступал за вторую команду красно-белых с 1992 по 1996 год. До 1997 года играл за ЦСКА. Завершил карьеру игрока в 2010 году в составе подольского «Авангарда».
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