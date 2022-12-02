Генеральный секретарь РФС: Россия хочет участвовать в турнирах под эгидой УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов поделился мнением о ситуации с возможным переходом РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Я не член исполкома, но мне кажется, что президент РФС Александр Дюков достаточно чётко и подробно объяснил причины. Одна из важнейших функций клубов и сборной — участие в международных соревнованиях. В настоящий момент из-за решения ФИФА, которое базируется на решении УЕФА, у нас такой возможности нет. Причина этого в том, что ряд европейских сборных не готовы принимать участие в соревнованиях с РФС. Долго это продолжаться не может. Если выбирать между тем, принимать ли участие в международных соревнованиях или нет, то вы слышали тезисы президента РФС и главного тренера сборной. Логичнее играть, чем нет. Это повод рассмотреть вопрос, если УЕФА не готов в ближайшее время нас возвращать.
У нас есть понимание, сколько времени может занять процесс перехода. РФС в принципе не хочет выходить из УЕФА и хочет восстановить своё участие в международных соревнований под эгидой европейской ассоциации, членом которой мы являемся. Но мы прекрасно понимаем нюансы. Соответственно, мы должны смотреть, как реагировать», — цитирует Митрофанова Sport24.
- 2 декабря 2022
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