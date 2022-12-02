Корейский болельщик объяснил, почему они кричат «Месси, Месси» во время игры с Португалией

Один из корейских болельщиков, чья сборная играет с командой Португалии на чемпионате мира, объяснил, зачем их фанаты кричали фамилию аргентинского нападающего Лионеля Месси до матча и во время его проведения.

«Четыре года назад «Ювентус» приехал в Корею на товарищеский матч, и все ждали, что Роналду сыграет. А он решил не выходить, и много его фанатов посчитали это неподобающим поведением. И стали болеть за Месси! Так что сейчас в Корее больше фанатов Лео», — сказал болельщик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Матч между «Ювентусом» и сборной звёзд корейской К-Лиги прошёл летом 2019 года. Сообщалось, что организаторы встречи могли подать в суд на итальянский клуб за отсутствие Роналду на поле. Была информация, что выход Криштиану на поле был сразу прописан в контракте.