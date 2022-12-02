Трент Александер-Арнольд оценил игру Маркуса Рашфорда

Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд похвалил партнёра по сборной Маркуса Рашфорда.

«Когда он выходит на поле, все понимают, что он собирается использовать свой темп, использовать свою скорость, чтобы забегать за спины защитников и открываться. Он техничный, умеет забивать голы и создавать моменты. Он такой игрок, против которого защитникам не хотелось бы играть, потому что всю игру им приходится беспокоиться о том, что соперники собираются делать, о том, что они пытаются забивать и создавать моменты», — сказал Трент в интервью TalkSport.

Англичане заняли первое место в группе на мировом первенстве впервые с 2006 года. Маркус Рашфорд забил три гола на групповом этапе ЧМ-2022.