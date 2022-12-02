Трент Александер-Арнольд оценил игру Маркуса Рашфорда
Поделиться
Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд похвалил партнёра по сборной Маркуса Рашфорда.
«Когда он выходит на поле, все понимают, что он собирается использовать свой темп, использовать свою скорость, чтобы забегать за спины защитников и открываться. Он техничный, умеет забивать голы и создавать моменты. Он такой игрок, против которого защитникам не хотелось бы играть, потому что всю игру им приходится беспокоиться о том, что соперники собираются делать, о том, что они пытаются забивать и создавать моменты», — сказал Трент в интервью TalkSport.
Англичане заняли первое место в группе на мировом первенстве впервые с 2006 года. Маркус Рашфорд забил три гола на групповом этапе ЧМ-2022.
Комментарии
- 2 декабря 2022
-
21:20
-
21:10
-
21:00
-
20:58
-
20:40
-
20:39
-
20:35
-
20:29
-
20:28
-
20:27
-
20:25
-
20:18
-
20:11
-
20:09
-
20:04
-
20:03
-
20:00
-
19:55
-
19:39
-
19:30
-
19:27
-
19:14
-
19:13
-
19:11
-
19:10
-
19:00
-
18:42
-
18:38
-
18:33
-
18:30
-
18:29
-
18:29
-
18:28
-
18:20
-
18:20
Партнерский контент