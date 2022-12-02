Уругвай обыграл Гану в матче ЧМ-2022, но не прошёл в плей-офф турнира

Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Эль-Джануб» проходил матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Играли соперники по группе H — сборные Ганы и Уругвая. Финальный свисток Даниэля Зиберта зафиксировал победу уругвайцев со счётом 2:0.



На 20-й минуте матча Гана получила право на 11-метровый удар: вратарь Серхио Рочет сбил в штрафной площади Андре Айю. Изначально судья Даниэль Зиберт зафиксировал офсайд, но после просмотра VAR поставил пенальти. Рочет исправился за фол, отбив удар Айю. На 26-й минуте Луис Суарес в штрафной площади соперника нанёс удар, с которым справился вратарь Лоуренс Ати-Зиги: мяч отлетел в сторону ворот, в которые его добил Хиорхьян де Арраскаета. На 32-й минуте Суарес сделал пас «черпачком» в штрафную площадь соперника, который в касание замкнул де Арраскаета. Он оформил дубль.

Уругвай набрал четыре очка, но не смог выйти в плей-офф турнира. У Южной Кореи столько же очков, но они забили больше голов в этих трёх матчах.