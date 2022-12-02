Уругвай не вышел в плей-офф чемпионата мира впервые с 2006 года
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Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Эль-Джануб» проходил матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Играли соперники по группе H — сборные Ганы и Уругвая. Финальный свисток Даниэля Зиберта зафиксировал победу уругвайцев со счётом 2:0.
Однако этот результат не позволил сборной Уругвая выйти в плей-офф чемпионата мира впервые с 2006 года. На турнире в Германии уругвайцы попросту не участвовали, так как не прошли квалификацию, а вот четырьмя годами ранее также завершили своё выступление на стадии группового этапа.
Из группы H в следующую стадию чемпионата мира прошли Португалия (6) и Южная Корея (4). У корейцев и уругвайцев равное количество очков, но Корея забила больше голов на турнире.
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