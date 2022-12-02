Марко Николич оценил шансы сборной Сербии на выход в плей-офф ЧМ-2022

Бывший тренер «Локомотива» Марко Николич оценил шансы сборной Сербии на выход в плей-офф чемпионата мира. Сербы набрали одно очко в двух матчах, забив три гола и пропустив пять. Перед началом матчей 3-го тура они занимают последнее место в группе.

«Сербия — моя сборная. Мы все очень любим нашу страну. У нас есть хорошие шансы на выход в плей-офф: для этого нужно обыграть Швейцарию. Буду верить, что победа останется за Сербией. Остаётся лишь поддерживать команду», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, в группе G выступают национальные команды Бразилии, Швейцарии, Камеруна и Сербии. Сегодня южноамериканская сборная встретится с командой Камеруна, а швейцарцы, соответственно, сыграют с сербами.