Марко Николич оценил шансы сборной Сербии на выход в плей-офф ЧМ-2022

Бывший тренер «Локомотива» Марко Николич оценил шансы сборной Сербии на выход в плей-офф чемпионата мира. Сербы набрали одно очко в двух матчах, забив три гола и пропустив пять. Перед началом матчей 3-го тура они занимают последнее место в группе.
«Сербия — моя сборная. Мы все очень любим нашу страну. У нас есть хорошие шансы на выход в плей-офф: для этого нужно обыграть Швейцарию. Буду верить, что победа останется за Сербией. Остаётся лишь поддерживать команду», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, в группе G выступают национальные команды Бразилии, Швейцарии, Камеруна и Сербии. Сегодня южноамериканская сборная встретится с командой Камеруна, а швейцарцы, соответственно, сыграют с сербами.
- 2 декабря 2022
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