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Роналду заменяли во всех матчах группового этапа

Роналду заменяли во всех матчах группового этапа
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выходил во всех матчах группового этапа чемпионата мира. Игрок поучаствовал во встречах с Ганой, Уругваем и Южной Кореей, однако во всех этих противостояниях он был заменён.

В матче с азиатской сборной Криштиану Роналду был заменён на 65-й минуте, в игре с Уругваем он вышел из игры на 82-й минуте, а во встрече с африканской национальной командой он провёл на поле 88 минут.

Напомним, 37-летний португалец находится в статусе свободного агента после того, как его предыдущий клуб, «Манчестер Юнайтед», расторг контракт с ним. В 1/8 финала Португалия сыграет с командой, которая займёт второе место в группе G. Напомним, в группе G выступают национальные команды Бразилии, Швейцарии, Камеруна и Сербии.

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