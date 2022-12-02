Луис Суарес разревелся после финального свистка матча Гана — Уругвай на ЧМ-2022

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не смог сдержать слёз после финального свистка матча с Ганой (2:0) в 3-м туре чемпионата мира. Его команда победила, но не смогла пройти в плей-офф турнира. Уругвайцы набрали одинаковое количество очков с Южной Кореей (4), но забили на турнире меньшее количество голов.

Луис Суарес дебютировал в составе национальной команды в феврале 2007 года. С тех пор в 137 матчах он забил 68 голов и отдал 39 результативных передач. Вместе с ним Уругвай три раза из трёх выходил в плей-офф чемпионата мира. В последний раз в матчах на выбывание на ЧМ уругвайцы не участвовали в 2006 году. Тогда они попросту не квалифицировались на турнир. В 2002 году Уругвай также закончил выступление на чемпионате мира после группового этапа.