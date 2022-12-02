Сербия — Швейцария: стартовые составы команд на матч ЧМ-2022

Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Стэдиум 974» состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором сыграют соперники по группе G — сборные Сербии и Швейцарии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Опубликованы составы команд.
Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Миленкович, Велькович, Павлович, Живкович, Сергей Милинкович-Савич, Лукич, Костич, Тадич, Митрович, Влахович.
Швейцария: Кобель, Родригес, Шер, Аканджи, Видмер, Джака, Фройлер, Варгас, Соу, Шакири, Эмболо.
Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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