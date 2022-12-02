Камерун — Бразилия: 39-летний Дани Алвес впервые выйдет на поле в матче ЧМ 2022

Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» пройдёт последний матч группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Встретятся соперники по группе G — сборные Камеруна и Бразилии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, стартовый свисток которого прозвучит в 22:00 мск.



Стартовые составы команд:



Камерун: Эпасси, Толо, Эбосс, Ву, Фай, Кунде, Ангисса, Нгамалё, Шупо-Мотинг, Мбемо, Абубакар.



Бразилия: Эдерсон, Теллес, Милитао, Бремер, Алвес, Родриго, Фред, Фабиньо, Антони, Мартинелли, Жезус.



Сборная Бразилии в двух стартовых турах набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. Команда Тите гарантированно выйдет в следующую часть ЧМ 2022 с первого места, если не проиграет Камеруну. Камеруну для продолжения борьбы на турнире обязательно нужна победа и потеря очков Швейцарией в матче с Сербией.



Турнирная таблица:



Бразилия — 6 очков

Швейцария — 3 очка

Камерун — 1 очко

Сербия — 1 очко